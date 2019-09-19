19 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı oyuncudan Fatih Terim'e sitem! 'Beni neden Belçika'ya getirdiniz?'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, ilk maçında 0-0 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesinde beklenmedik bir gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 10:08
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Galatasaraylı oyuncudan Fatih Terim'e sitem! 'Beni neden Belçika'ya getirdiniz?'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaraylı oyuncudan Fatih Terim'e sitem! 'Beni neden Belçika'ya getirdiniz?'

Sarı-kırmızılılar, Jan Breydel Stadyumu'nda karşılaştığı rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

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Galatasaraylı oyuncudan Fatih Terim'e sitem! 'Beni neden Belçika'ya getirdiniz?'

Cimbom, bu sonuçla 900 bin Euro'luk (yaklaşık 5.6 milyon TL) primi kasasına koydu.

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Galatasaraylı oyuncudan Fatih Terim'e sitem! 'Beni neden Belçika'ya getirdiniz?'

Öte yandan sarı-kırmızılı kafilede Club Brugge maçının sabahında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.

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Galatasaraylı oyuncudan Fatih Terim'e sitem! 'Beni neden Belçika'ya getirdiniz?'

Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve Avusturya kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk İnan bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı.

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