19 Eylül 2019, Perşembe
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Galatasaraylı oyuncudan Fatih Terim'e sitem! 'Beni neden Belçika'ya getirdiniz?'
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, ilk maçında 0-0 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesinde beklenmedik bir gerginlik yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 10:08
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