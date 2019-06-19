İşte Abdurrahim Albayrak'ın transferi için görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda başarı elde etmeyi hedefleyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncu takip eden sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak West Ham United forması giyen Meksikalı forvet Javier Hernandes gelmiş ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Cimbom'un Chicharito lakaplı yıldız futbolcu için girişimde bulunmadığı öğrenilirken, Albayrak'ın görüştüğü Meksikalı futbolcu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 15:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





