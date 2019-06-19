19 Haziran 2019, Çarşamba

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İşte Abdurrahim Albayrak'ın transferi için görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda başarı elde etmeyi hedefleyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncu takip eden sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak West Ham United forması giyen Meksikalı forvet Javier Hernandes gelmiş ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Cimbom'un Chicharito lakaplı yıldız futbolcu için girişimde bulunmadığı öğrenilirken, Albayrak'ın görüştüğü Meksikalı futbolcu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 15:47
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İşte Abdurrahim Albayrak'ın transferi için görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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İşte Abdurrahim Albayrak'ın transferi için görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

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İşte Abdurrahim Albayrak'ın transferi için görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da son olarak gündeme West Ham United forması giyen Javier Hernandez geldi.

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İşte Abdurrahim Albayrak'ın transferi için görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz gün ödül töreninde yaptığı bir konuşmada ''Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor." ifadelerinden sonra sarı kırmızılı kulübün Diagne ile yollarını ayırıp Javier Hernandez ile masaya oturduğu belirtilmişti.

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İşte Abdurrahim Albayrak'ın transferi için görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...

Senegalli futbolcunun sergilediği tavırlardan bir hayli rahatsız olan Fatih Terim'in Diagne'yi satış listesine koyduğu öğrenilirken, bu sezon 30 gol atan oyuncuyla yolların ayrılmasının ardından Chicharito'yla sözleşme yapılacağı iddia edilmişti.

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