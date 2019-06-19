19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den o isim için olay sözler! "Yılın transferi olacak"

Ligin sona ermesinin ardından gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yönetimle yaptığı görüşmede genç oyuncu için "Sezonun en önemli transferi olacak" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 15:01
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Fatih Terim'den o isim için olay sözler! Yılın transferi olacak

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fatih Terim'den o isim için olay sözler! Yılın transferi olacak

Geçen sezon yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen yönetim, tüm transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek istiyor.

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Fatih Terim'den o isim için olay sözler! Yılın transferi olacak

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerinde mutlu sona ulaştı.

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Fatih Terim'den o isim için olay sözler! Yılın transferi olacak

Dört transferin önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

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Fatih Terim'den o isim için olay sözler! Yılın transferi olacak

Transferde önceliği hücum hattına veren Galatasaray'da stoper çalışmaları da hız kazandı.

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