19 Haziran 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den o isim için olay sözler! "Yılın transferi olacak"
Ligin sona ermesinin ardından gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yönetimle yaptığı görüşmede genç oyuncu için "Sezonun en önemli transferi olacak" dediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 19.06.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 15:01
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