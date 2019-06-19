20 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Gönüllü Aslan Ever Banega

Arjantinli futbolcu Ever Banega, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini İspanyol yetkililere net bir şekilde ifade etti. Bu durumdan memnun kalan ve eli güçlenen Galatasaray yönetimi, Sevilla'ya yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 07:58
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Gönüllü Aslan Ever Banega

Galatasaray'ın yeni orta sahası olması beklenilen Ever Banega ile ilgili Galatasaray ve Sevilla cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Gönüllü Aslan Ever Banega

Sarı-kırmızılı ekibin görüştüğü Arjantinli ön libero ile Sevilla arasında ipler koptu. İspanyol ekip, sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki Banega'ya 1 yıl daha anlaşma teklif etti.

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Gönüllü Aslan Ever Banega

Ancak Galatasaray'ın teklifinden memnun olan ve artık sarı-kırmızılı takımda yeni bir sayfa açmak isteyen başarılı oyuncu, Sevilla'yı geri çevirdi.

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Gönüllü Aslan Ever Banega

GALATASARAY'IN YANINDA

Önce Banega'yı ikna eden ardında da Sevilla ile "Aracı menajerler" vasıtasıyla görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Arjantinli için 4 milyon euro'luk teklif hazırladı.

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Gönüllü Aslan Ever Banega

Galatasaray, Ever Banega ile 3 yıllık sözleşme, 4 milyon euro maaş, şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma gibi opsiyonel teklifler sundu.

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