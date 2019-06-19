20 Haziran 2019, Perşembe
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Gönüllü Aslan Ever Banega
Arjantinli futbolcu Ever Banega, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini İspanyol yetkililere net bir şekilde ifade etti. Bu durumdan memnun kalan ve eli güçlenen Galatasaray yönetimi, Sevilla'ya yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı.
Giriş Tarihi: 19.06.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 07:58
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