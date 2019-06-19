Gönüllü Aslan Ever Banega

Arjantinli futbolcu Ever Banega, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini İspanyol yetkililere net bir şekilde ifade etti. Bu durumdan memnun kalan ve eli güçlenen Galatasaray yönetimi, Sevilla'ya yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





