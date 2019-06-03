03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!

Son dakika Galatasaray transfer haberlerinde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in talimatı ile harekete geçen transfer komitesi dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti ancak "Bu kadar da olmaz" dedirten bir olay yaşandı. İşte 30 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi transferine dair ayrıntılar:

Giriş Tarihi: 03.06.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 15:00
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İnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarılar elde etmek için kolları sıvamış durumda...

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İnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!

Fatih Terim, Devler Ligi'nde iz bırakan bir Galatasaray istediği için yönetimle transfer konusunda sürekli olarak temas halinde...

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İnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!

Tecrübeli çalıştırıcı, takımda görmek istediği kaliteli bir ismi yönetimden istedi.

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İnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!

Transfer komitesi durum değerlendirmesinin ardından kararını verdi ve Terim'in isteği doğrultusunda resmi hamleyi yaptı.

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İnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!

O isim Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Yacine Brahimi! Sarı kırmızılılar, Cezayirli oyuncuya transfer şartlarını sordu.

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