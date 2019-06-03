İnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!

Son dakika Galatasaray transfer haberlerinde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in talimatı ile harekete geçen transfer komitesi dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti ancak "Bu kadar da olmaz" dedirten bir olay yaşandı. İşte 30 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi transferine dair ayrıntılar: