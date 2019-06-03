03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte Eren Derdiyok'un ardından bir ayrılık daha yaşanacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 11:13
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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer harekatını yürütürken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular gözden geçiriliyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Bu doğrultuda Cimbom'dan flaş bir ayrılık gündeme geldi.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Galatasaray'da yerli futbolcu sayısının az olması nedeniyle takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen Muğdat Çelik hakkında karar verildi.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Bir sezon önce bedelsiz olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam edilmeyecek.

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