03 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!
Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte Eren Derdiyok'un ardından bir ayrılık daha yaşanacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 11:13
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