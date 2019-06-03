Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım

Fransız ekibi Marsilya ile olan sözlemesinin bitmesinin ardından bonservisi elinde bulunan Balotelli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen İtalyan yıldız geleceğe dair demeçler verdi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 03.06.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 17:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





