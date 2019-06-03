03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım

Fransız ekibi Marsilya ile olan sözlemesinin bitmesinin ardından bonservisi elinde bulunan Balotelli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen İtalyan yıldız geleceğe dair demeçler verdi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 03.06.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 17:35
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Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım

Marsilya ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde bulunan Mario Balotelli, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım

Transfer kararı için aceleci davranmayacağını vurgulayan Balotelli, "Henüz karar vermedim. Menajerimle bile konuşmadım. Önce biraz tatil yapmak istiyorum" dedi.

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Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım

"PARMA'DA OYNAMAK ŞEREF OLUR"

Serie A'ya geri dönen Parma'da oynamaya sıcak baktığını dile getiren İtalyan golcü, "Parma'da oynamak benim için şeref olur" ifadelerini kullandı.

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Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım

Geçen sezonu Nice ve Marsilya'da geçiren 28 yaşındaki oyuncu, 25 maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı.

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Mario Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım

FRANSIZLAR GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİNİ YAZDI

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, iç sayfalarında "Mitroglou Galatasaray'dan ayrılıyor" başlığıyla verdiği haberde, Yunan forvetin sözleşmesinde 1 yıl daha bulunmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planları içerisinde yer almadığını yazdı.

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