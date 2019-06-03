03 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in hayali olan Şampiyonlar Ligi için harekete geçen sarı-kırmızılılarda yönetim, Süper Lig'den iki isme imza attıracak. Galatasaray'da bir ayrılık ise kapıda...
Giriş Tarihi: 03.06.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 14:49
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