03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in hayali olan Şampiyonlar Ligi için harekete geçen sarı-kırmızılılarda yönetim, Süper Lig'den iki isme imza attıracak. Galatasaray'da bir ayrılık ise kapıda...

Giriş Tarihi: 03.06.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 14:49
  • 1
  • 10
Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor...

  • 2
  • 10
Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Şampiyonlar Ligi'ne bildireceği 22 kişilik listeye 8 Türk oyuncu yazmak zorunda olan Galatasaray, yerli transfer için harekete geçti.

  • 3
  • 10
Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Bu bağlamda Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren isim Bursasporlu Umut Meraş...

  • 4
  • 10
Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Ömer Bayram'ı gözden çıkaran teknik direktör Fatih Terim'in Umut Meraş konusunda oldukça ısrarcı olduğu ve transferin bitirilmesini istediği öğrenildi.

  • 5
  • 10
Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Bursaspor Kulübü de borçlar nedeniyle bu transfere sıcak bakıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör