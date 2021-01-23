Henry Onyekuru yine yeniden Galatasaray'da! İstanbul'a böyle geldi...

Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Monaco'da beklediği şansı bulamayan yıldız futbolcu Onyekuru, Galatasaray ile anlaşmak için İstanbul'a geldi. 3. kez Galatasaray'a kiralık olarak gelen Onyekuru, yaptığı açıklamada mutlu olduğunu dile getirdi.