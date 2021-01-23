23 Ocak 2021, Cumartesi

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Henry Onyekuru yine yeniden Galatasaray'da! İstanbul'a böyle geldi...

Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Monaco'da beklediği şansı bulamayan yıldız futbolcu Onyekuru, Galatasaray ile anlaşmak için İstanbul'a geldi. 3. kez Galatasaray'a kiralık olarak gelen Onyekuru, yaptığı açıklamada mutlu olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 23.01.2021 07:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 09:03
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Henry Onyekuru yine yeniden Galatasaray'da! İstanbul'a böyle geldi...

Galatasaray'ın transferde 3. kez kiralık olarak renklerine bağladığı Henry Onyekuru, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Henry Onyekuru yine yeniden Galatasaray'da! İstanbul'a böyle geldi...

Nijeryalı futbolcu, bir önceki gün uçuşa yetişemediği için Türkiye'ye gecikmeli olarak ulaştı.

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Henry Onyekuru yine yeniden Galatasaray'da! İstanbul'a böyle geldi...

Genç futbolcu, tekrar Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

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Henry Onyekuru yine yeniden Galatasaray'da! İstanbul'a böyle geldi...

İşte havalimanından ilk kareler...

(Haberin videosunu izlemek için tıklayın...)

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Henry Onyekuru yine yeniden Galatasaray'da! İstanbul'a böyle geldi...
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