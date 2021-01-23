Galatasaray transferde gaza bastı! Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun ardından...

2020-2021 sezonuna 23. şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamamıştı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte harekete geçen sarı-kırmızılılar; aynı gün içerisinde Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek transferde gaza bastı. İrfan Can Kahveci için kulübü Medipol Başakşehir ile sıkı pazarlığa oturan Cimbom'a, sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:53 ABONE OL