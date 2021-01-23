23 Ocak 2021, Cumartesi

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Galatasaray transferde gaza bastı! Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun ardından...

2020-2021 sezonuna 23. şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamamıştı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte harekete geçen sarı-kırmızılılar; aynı gün içerisinde Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek transferde gaza bastı. İrfan Can Kahveci için kulübü Medipol Başakşehir ile sıkı pazarlığa oturan Cimbom'a, sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:53
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Galatasaray transferde gaza bastı! Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun ardından...

Süper Lig'de son 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, bu maçlarda 8 puan sahada bırakarak zirve yarışında derin bir yara aldı.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun ardından...

Sezon sonunda ligde ipi göğüslemek ve 23. kez şampiyon olmak isteyen sarı-kırmızılı takım, devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun ardından...

Aslan, bu doğrultuda çifte transfer bombasını patlatarak iki ismi İstanbul'a getirdi.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun ardından...

HALİL DERVİŞOĞLU'NDA KAP GELDİ!

Santrfor bölgesinde rotasyon oluşturmak isteyen G.Saray, Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'nun ardından...

Cimbom, Ümit Milli Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

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