Henry Onyekuru Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Galatasaray'ın 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru, sabah 04.00 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Nijeryalı yıldız, yaptığı açıklama burada olmaktan her zaman mutlu olduğunu söyledi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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