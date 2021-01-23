23 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti! Pazarlıklar kıran kırana

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru transferlerini KAP'a bildirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmıştı. Sarı-kırmızılılar orta saha için Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'ye yoğunlaşırken, teklifini de yükseltti. İşte transferde son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 23.01.2021 00:48 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 06:12
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Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti! Pazarlıklar kıran kırana

Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci için transfer pazarlığı nefes kesiyor. Tüm Türkiye'nin takip ettiği transferde taraflar son kozlarını sağlam oynuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti! Pazarlıklar kıran kırana

Cimbom, "4.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay" önerisiyle çaldığı kapıdan, "Emre Kılınç'ı da isteriz" yanıtını aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Emre'yi kesinlikle bırakmak istemeyince teklif değişti.

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Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti! Pazarlıklar kıran kırana

Sarı-kırmızılı idarecilerin bu kez "6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 30 pay" önerisinde bulunduğu öğrenildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bu teklifi düşünmek için süre istediği kaydedildi.

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Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti! Pazarlıklar kıran kırana

TERİM VE ARDA GÖRÜŞECEK!
Transfer masasında sarı- kırmızılılar ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre Akbaba'nın isminin de takas için geçtiği belirtildi.

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Galatasaray İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti! Pazarlıklar kıran kırana

Bir başka iddia da A Spor'dan geldi. Bu transfer için eski Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Teknik Direktör Fatih Terim'in, Göksel Gümüşdağ ile özel bir görüşme yapacağı ifade edildi.

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