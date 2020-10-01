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Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Rangers son maçı olacak

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yıldız isim Glasgow Rangers karşısında son kez sahaya çıkacak. İşte o isim ve transferindeki detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 01.10.2020 15:45
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Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Rangers son maçı olacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına odaklanmış durumda...

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Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Rangers son maçı olacak

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala takıma yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de merak konusu oldu.

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Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Rangers son maçı olacak

İlk etapta Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'la yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da Rangers maçı öncesi flaş bir gelişme daha yaşandı.

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Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Rangers son maçı olacak

Sarı-kırmızılılarda aldığı yüksek maaş ve ortaya koyduğu futbolla zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Younes Belhanda, bir süredir eski takımı Nice ile görüşüyordu.

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Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Rangers son maçı olacak

Faslı futbolcunun, Fransız kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Glasgow Rangers maçının ardından yeni takımına imza atmak için Nice'e gideceği iddia edildi.

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