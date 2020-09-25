Galatasaraylı yıldızdan flaş transfer kararı! Yeni adresi...

Yeni sezonda mücadele ettiği her iki kulvara da iyi bir giriş yapan Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan çalışmalar hızlandı. Orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...