25 Eylül 2020, Cuma

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Galatasaraylı yıldızdan flaş transfer kararı! Yeni adresi...

Yeni sezonda mücadele ettiği her iki kulvara da iyi bir giriş yapan Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan çalışmalar hızlandı. Orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 09:35
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Galatasaraylı yıldızdan flaş transfer kararı! Yeni adresi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'i eleyerek adını play-off turuna yazdıran Galatasaray'da, bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

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Galatasaraylı yıldızdan flaş transfer kararı! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılı takım, kadrosuna takviye yapmak için temaslarını sıklaştırırken, takımdan ayrılması beklenen yıldız isimde de sıcak bir gelişme yaşandı.

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Galatasaraylı yıldızdan flaş transfer kararı! Yeni adresi...

Satış listesine koyulan ancak istenen teklifler gelmeyen Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi.

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Galatasaraylı yıldızdan flaş transfer kararı! Yeni adresi...

Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan oyuncuya bu ücreti veren çıkmayınca, Hollandalı forvet de sezonun ilk yarısını Galatasaray'da tamamlama kararı aldı.

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Galatasaraylı yıldızdan flaş transfer kararı! Yeni adresi...

ABD'YE GİDEBİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre; yakın çevresine "Ocak ayına kadar Galatasaray'da kalıyorum" diyen 33 yaşındaki oyuncu, devre arasında takımdaki pozisyonuna göre ABD ihtimalini değerlendirecek.

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