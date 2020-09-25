Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İki imza yolda

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Mücadele ettiği iki kulvarda çıktığı dört maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, gözünü pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına çevirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Aslan, aradığı ismi bulurken, Galatasaray'ın kanat transferinde de mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 11:19 ABONE OL