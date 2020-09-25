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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İki imza yolda

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Mücadele ettiği iki kulvarda çıktığı dört maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, gözünü pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına çevirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Aslan, aradığı ismi bulurken, Galatasaray'ın kanat transferinde de mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 11:19
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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İki imza yolda

Yeni sezonda çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da moraller yerinde.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İki imza yolda

Son olarak Türk Telekom Stadı'da ağırladığı Hırvat ekibi Hajduk Split'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalan Cimbom'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İki imza yolda

Pazar günü sahasında ağırlayacağı ezeli rakibini mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Aslan, 5 Ekim'de sona erecek yaz transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İki imza yolda

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'da öncelik orta saha transferi...

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İki imza yolda

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılıklarının ardından bu bölgeyi Oghenekaro Etebo takviyesiyle güçlendiren Cimbom, transfer dönemi sona ermeden orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.

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