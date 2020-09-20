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Galatasaraylı yıldız takımdan gönderiliyor! Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlangıç yapan Galatasaray'da harekeli saatler yaşanıyor. Başta orta saha transferi olmak üzere oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda tavırlarıyla teknik direktör Fatih Terim'i çılgına çeviren yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 13:02
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Galatasaraylı yıldız takımdan gönderiliyor! Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Yeni sezona hem Süper Lig karşısında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında 3-1'lik galibiyetle hem de Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü karşısındaki zaferle başlayan sarı-kırmızılılarda moraller yerinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaraylı yıldız takımdan gönderiliyor! Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Sezon öncesi yapılan transferlerden alınan olumlu dönüşler Terim'in yüzünü güldürürken, kadroda yaşanan şişkinlik nedeniyle bazı isimlerle yol ayrımına gidilmeye hazırlanıyor.

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Galatasaraylı yıldız takımdan gönderiliyor! Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan isimlerden olan ve 2017/2018 sezonunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kadroya katılan Younes Belhanda için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaraylı yıldız takımdan gönderiliyor! Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü deplasmanında sahada olan Younes Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

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Galatasaraylı yıldız takımdan gönderiliyor! Fatih Terim'i çılgına çevirdi

TAVIRLARI KIZDIRDI
Özellikle Belhanda'nın Gaziantep maçındaki güzel oyunundan sonra Neftçi karşısında kötü oynaması tepki topladı. Babel'in rahat ve umursamaz tavırları da Terim'i adeta çılgına çevirdi.

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