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Galatasaray Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan ve hafta içi Neftçi Bakü'yü eleyen Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir ise ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, teknik direktörler nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? İşte Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 10:26
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Galatasaray Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de bugün dev bir maç daha oynanacak. Son iki yılın şampiyonları Galatasaray ile Medipol Başakşehir, saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da moraller yerinde.

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Galatasaray Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı.

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Galatasaray Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Aslan, bu akşam da sahadan üç puanla ayrılarak seriye devam etmek istiyor. G.Saray'ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı.

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Galatasaray Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Gaziantep FK karşılaşmasında Radamel Falcao, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de asist yapmıştı.

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