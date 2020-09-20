Galatasaray Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan ve hafta içi Neftçi Bakü'yü eleyen Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir ise ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, teknik direktörler nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? İşte Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi: 20.09.2020 10:26 ABONE OL