20 Eylül 2020, Pazar

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Wilder Cartagena'dan flaş Galatasaray açıklaması!

2020/2021 sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha transferi. Seri ve Lemina'nın ayrılıklarının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde bulunan Perulu futbolcu Wilder Cartagena, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 15:59
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Wilder Cartagena'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki serüvenine başlayan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.

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Wilder Cartagena'dan flaş Galatasaray açıklaması!

5 Ekim'de sona erecek transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyan Cimbom'da gözler orta saha transferine çevrildi.

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Wilder Cartagena'dan flaş Galatasaray açıklaması!

İlk olarak bu bölge için Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo'yu transfer eden Aslan; Idrissa Doumbia, Okay Yokuşlu ve Kevin Strootman gibi isimleri de gündemine almıştı.

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Wilder Cartagena'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Cimbom'da orta saha arayışları tüm hızıyla sürerken, gündeme gelen isimlerden biri de Arjantin'in Godoy Cruz takımında forma giyen Wilder Cartagena olmuştu.

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Wilder Cartagena'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Perulu futbolcu, Los Andes'a yaptığı açıklamada Galatasaray transferiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

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