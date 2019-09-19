19 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Usta yazarlardan flaş Falcao sözleri!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Zorlu mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendiren spor medyasının usta yazarları, sarı-kırmızılı forma ile ilk Avrupa maçına çıkan Radamel Falcao'nun performansına da değindiler.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 11:47
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Usta yazarlardan flaş Falcao sözleri!

Zaman gerekli | REHA KAPSAL

Galatasaray, ilk 10-15 dakikalık bölüme iyi başladı, topa sahip oldu ve oyunu kontrol etti. Sonraki bölümde ise hem yavaş oynamaya, hem de orta sahada basit pas hataları yapmaya başladı, ileride topu tutamadı.

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Usta yazarlardan flaş Falcao sözleri!

Club Brugge, oyun planını kaptan Vormer'in üzerine kurmuş ve onun kullandığı toplarda etkili olmaya çalışan bir takım. Hücuma direkt çıkabilen Okereke, Diatta ve Bonaventure ile direkt G.Saray kalesine hücum denediler.
Zaman zaman da etkili oldular.

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Usta yazarlardan flaş Falcao sözleri!

Tabii ki G.Saray'ın en büyük sıkıntısı geçen yıla göre değişen orta saha ve hücum hattı. Nzonzi, Seri ve Lemine iyi oyunu olabilirler ama birbirini tamamlayan futbolcular değil. Özellikle hücuma katkısı beklenen Seri ve Lemina, alan kat edip topu taşıyan oyuncu özelliği taşımıyor. Bu nedenle bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşandı.

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Usta yazarlardan flaş Falcao sözleri!

Feghouli de geçen sene bıraktığı noktanın çok uzağında. Babel iyi niyetli, takımda adam eksilten, topu öne taşıyan, tempo driplingi yapan bin oyuncu. Ama şu görülüyor ki G.Saray geçen yılki gibi orta sahada birbirini tamamlayan oyuncuları ve Onyekuru gibi savunma arkasına koşular yapan bir ismin eksikliğini hissediyor.

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Usta yazarlardan flaş Falcao sözleri!

Bu durum ister istemez Falcao'nun oyununu etkiledi. Orta sahadan gelecek pasları ve kenar organizasyonlarından gelecek ortaları alamadı. Galatasaray'ın hücum setleri genelde sağ kenardan çizilir. Ancak hem Mariano hem de Feghouli'nin formsuzluğu bu bölgeyi olumsuz etkiledi. Dolayısıyla Falcao ceza sahasında fazla topla buluşamadı.

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