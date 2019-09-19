19 Eylül 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
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Usta yazarlardan flaş Falcao sözleri!
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Zorlu mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendiren spor medyasının usta yazarları, sarı-kırmızılı forma ile ilk Avrupa maçına çıkan Radamel Falcao'nun performansına da değindiler.
Giriş Tarihi: 19.09.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 11:47
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