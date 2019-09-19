Usta yazarlardan flaş Falcao sözleri!

Tabii ki G.Saray'ın en büyük sıkıntısı geçen yıla göre değişen orta saha ve hücum hattı. Nzonzi, Seri ve Lemine iyi oyunu olabilirler ama birbirini tamamlayan futbolcular değil. Özellikle hücuma katkısı beklenen Seri ve Lemina, alan kat edip topu taşıyan oyuncu özelliği taşımıyor. Bu nedenle bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşandı.