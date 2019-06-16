16 Haziran 2019, Pazar

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Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması!

Fatih Terim liderliğinde 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı. Birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray'ın Nainggolan ve Ever Banega gibi dünya yıldızlarıyla da ismi anılıyor. Badou Ndiaye'nin takımdan gönderilmesiyle orta sahada alternatifleri çoğaltmak isteyen Cimbom, Banega ile olan girişimlerine hız verdi. Fatih Terim'in de çok istediği Ever Banega, Galatasaray için açıklamalarda bulundu. Peki Ever Banega kimdir? Banega Galatasaray'a geliyor mu? Ever Banega transfermarkt değeri ne kadar? İşte Ever Banega'nın açıklamaları ve Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 20:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 20:40
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Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

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Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması!

Gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer sezonunun da açılmasıyla, vitesi yükselten yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

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Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması!

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, öncelik olarak kulübe transferde kaynak yaratabilecek isimlerle yollarını ayırarak, transferlerini daha rahat bir şekilde halletmek istiyor.

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Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması!

Terim ve ekibinin elden çıkarmak istediği isimlerin başında, devre arasında 13 milyon euro karşılığında takıma kattığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne.

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Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması!

Takıma geldiği günden itibaren beklentileri bir türlü karşılayamayan Diagne'nin taraftarla da arası iyi değil.

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