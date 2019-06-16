Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Mbaye Diagne'yi Arabistan'a göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar golcü pozisyonu için gözüne dünya yıldızını kestirdi! Cimbom, Diagne'nin yerini o isimle doldurmayı planlıyor. Diğer taraftan, sarı kırmızılı ekiple ilgili hem Türkiye'den hem de Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 08:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





