17 Haziran 2019, Pazartesi
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Diagne'nin yerine dünya yıldızı golcü!
Mbaye Diagne'yi Arabistan'a göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar golcü pozisyonu için gözüne dünya yıldızını kestirdi! Cimbom, Diagne'nin yerini o isimle doldurmayı planlıyor. Diğer taraftan, sarı kırmızılı ekiple ilgili hem Türkiye'den hem de Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor...
Giriş Tarihi: 16.06.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 08:00
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