24 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

Ülkemizi yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda, iki ay önce anlaşmaya vardığı genç ismi İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Giriş Tarihi: 24.06.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 15:20
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Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

Sarı-kırmızılı takım Fatih Terim önderliğinde kadrosunu derilenleştirmek için birçok oyuncuyu listesine dahil etmişti.

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Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

Son olarak Galatasaray'ın iki ay önce anlaştığı belirtilen genç futbolcu Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdiği ifade edildi.

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Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

Milliyet'te yer alan habere göre 20 yaşındaki genç stoper İstanbul'da bugün sağlık kontrolünden geçti.

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Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın iki ay önce işini bitirdiği defans oyuncusu Ozornwafor'un maliyeti belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün 20 yaşındaki Ozornwafor için kulübü Enyimba Aba'ya sadece 100 bin dolar verdiği öğrenildi.

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