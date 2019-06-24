Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

Ülkemizi yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda, iki ay önce anlaşmaya vardığı genç ismi İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Giriş Tarihi: 24.06.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 15:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





