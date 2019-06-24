24 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!
Ülkemizi yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda, iki ay önce anlaşmaya vardığı genç ismi İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
Giriş Tarihi: 24.06.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 15:20
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