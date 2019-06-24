Galatasaray'da transfer şov başlıyor!

2018 2019 senounda iki kupa kaldıran ve gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli forvet için Al Nasr ile 15 milyon Euro'ya el sıkışıldı, gündemdeki transferlerin önü açıldı. Suudi Arabistan kulübüyle yapılan görüşmelerde artık sadece ödeme planı konuşulurken, Diagne'nin satışının bu hafta resmiyet kazanması bekleniyor. Sonrasında ise bombalar ardı ardına patlayacak.