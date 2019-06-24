24 Haziran 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da transfer şov başlıyor!

2018 2019 senounda iki kupa kaldıran ve gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli forvet için Al Nasr ile 15 milyon Euro'ya el sıkışıldı, gündemdeki transferlerin önü açıldı. Suudi Arabistan kulübüyle yapılan görüşmelerde artık sadece ödeme planı konuşulurken, Diagne'nin satışının bu hafta resmiyet kazanması bekleniyor. Sonrasında ise bombalar ardı ardına patlayacak.

Giriş Tarihi: 24.06.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 09:49
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Galatasaray'da transfer şov başlıyor!

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında Mbaye Diagne 'kilit isim' haline geldi.

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Galatasaray'da transfer şov başlıyor!

Bunun nedeni ise sarı kırmızılı kulübün UEFA tarafından konulan ve sıkı biçimde uygulanan Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymaya mecbur olması.

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Galatasaray'da transfer şov başlıyor!

Bonservis kısıtı nedeniyle, transfer geliri kadar harcama yapması gereken Galatasaray, Diagne'yi sattığı takdirde futbolcu alımına başlayabilecek.

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Galatasaray'da transfer şov başlıyor!

Geçen sezon kiralık olarak oynattığı Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'nın bonservisinin geçen hafta satın alınması nedeniyle transfer dönemini eksi 5.5 milyon Euro'dan açan sarı kırmızılı yönetimin hedeflediği futbolcuları alabilmesi için en az 15 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.

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Galatasaray'da transfer şov başlıyor!

Bu doğrultuda satılması planlanan ilk isim ise Suudi Arabistan şampiyonu Al Nasr'ın talip olduğu Senegalli forvet Mbaye Diagne.

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