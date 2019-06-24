24 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray bombaları patlatıyor! Fatih Terim'in listesi belli oldu...
Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gözünü önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmaya dikti. Geçen hafta Fatih Terim ve ekibi transfer gündemindeki isimleri konuşmak için Bodrum'da Terim'in villasında bir araya gelmişti. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekip bu kez Florya Metin Oktay tesislerinde buluştu. Kabarık bir transfer listesine sahip olan sarı kırmızılı ekipte her mevki için alternatif isimler mevcut.
Giriş Tarihi: 24.06.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 16:14
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