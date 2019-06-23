Vedat Muriç'te mutlu son yakın!

Önümüzdeki sezon için hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı kırmızılılarda gündemin en önemli maddelerinin başında golcü transferi yatıyor. Listedeki en dikkat çeken transfer adayı ise Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriç. Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve birçok yıldız ismi listesine alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Vedat Muriç'te mutlu sona yakın... İşte transfer detayları...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 08:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





