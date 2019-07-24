24 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne...

Radamel Falcao, Ever Banega, Emre Mor ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmayı ayrıca 6 numara ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle transfer için oyuncu satmak zorunda. Sarı kırmızılılar, bu konuda da umutlarını Mbaye Diagne'ye bağladı. Ancak 15 milyon Euro bonservis geliri beklenen Senegalli golcü için son durum, büyük hayal kırıklığı yarattı. İşte Galatasaray'daki son dakika tranfre gelişmeleri ve Mbaye Diagne şoku...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 11:51
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Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne...

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku yaşanıyor...

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Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne...

Geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefi olan Senegalli, özellikle de sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarının hedefi olmuştu.

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Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne...

İstenmeyen adam ilan edilen Diagne için Galatasaray, transfer gönderilecek oyuncular listesine golcü oyuncuyu da eklemişti.

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Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne...

UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği transfer yapabilmek adına Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray'da hüsran yaşandı...

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Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne...

Menajerine tam yetki verilen Diagne için, oyuncunun satılması sonrası takıma Falcao, Banega, Emre Mor ve Deniz Türüç getiriklecekti.

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