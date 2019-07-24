Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne...

Radamel Falcao, Ever Banega, Emre Mor ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmayı ayrıca 6 numara ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle transfer için oyuncu satmak zorunda. Sarı kırmızılılar, bu konuda da umutlarını Mbaye Diagne'ye bağladı. Ancak 15 milyon Euro bonservis geliri beklenen Senegalli golcü için son durum, büyük hayal kırıklığı yarattı. İşte Galatasaray'daki son dakika tranfre gelişmeleri ve Mbaye Diagne şoku...