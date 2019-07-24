24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıldız
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya hak kazanan Galatasaray'da bombalar peş peşe patlayacak. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar kadrosunu genişletmek istiyor. Yönetim Fatih Terim'in isteği üzerine 3 yıldız futbolcunun transferini bitirmek üzere harekete geçti.
Giriş Tarihi: 24.07.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 11:32
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