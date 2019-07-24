24 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Falcao transferini sosyal medyadan duyurdu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, dünyada büyük yankı uyandıracak Falcao transferinde sona gelindi. Monaco'nun kampa götürmediği Kolombiyalı yıldız için en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiği bilinirken, sarı-kırmızılı taraftara müjde sosyal medya paylaşımıyla geldi...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 12:36
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Galatasaray'ın Falcao transferini sosyal medyadan duyurdu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

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Galatasaray'ın Falcao transferini sosyal medyadan duyurdu!

Sarı-Kırmızılılarda Falcao ismi yüksek sesle söylenmeye başlandı.

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Galatasaray'ın Falcao transferini sosyal medyadan duyurdu!

İmkansız gibi görünen transferde sona gelindi.

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Galatasaray'ın Falcao transferini sosyal medyadan duyurdu!

Galatasaray, Falcao için bonservis bedeli ödemek istemezken, Kolombiyalı yıldıza yıllık 6 milyon Euro maaş teklif edildi.

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Galatasaray'ın Falcao transferini sosyal medyadan duyurdu!

Monaco'nun Falcao'yu kampa götürmemesi, transferde Galatasaray'ın elini bir hayli güçlendirdi.

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