24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın Falcao transferini sosyal medyadan duyurdu!
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, dünyada büyük yankı uyandıracak Falcao transferinde sona gelindi. Monaco'nun kampa götürmediği Kolombiyalı yıldız için en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiği bilinirken, sarı-kırmızılı taraftara müjde sosyal medya paylaşımıyla geldi...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 12:36
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