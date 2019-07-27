Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! Tam 9 isim

Önceki gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar Türk Telekom Stadı'nda transfer toplantısı yaptı. Toplantıda konuşulan isimler ise basına sızdı. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'da yıldız isimlerin transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





