27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! Tam 9 isim
Önceki gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar Türk Telekom Stadı'nda transfer toplantısı yaptı. Toplantıda konuşulan isimler ise basına sızdı. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'da yıldız isimlerin transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.07.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 14:22
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