27 Temmuz 2019, Cumartesi

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Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! Tam 9 isim

Önceki gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar Türk Telekom Stadı'nda transfer toplantısı yaptı. Toplantıda konuşulan isimler ise basına sızdı. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'da yıldız isimlerin transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 14:22
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Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! Tam 9 isim

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının Avusturya'da sürdürürken yönetim de transferde işi sıkı tutuyor.

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Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! Tam 9 isim

Önceki gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar Türk Telekom Stadı'nda transfer toplantısı yaptı.

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Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! Tam 9 isim

Fanatik'in haberine göre; işte o toplantıda konuşulan isimler...

GALATASARAY'DA FLAŞ AYRILIK! TAM 3 İSİM... HABER İÇİN TIKLAYIN...

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Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! Tam 9 isim

Radamel Falcao: Galatasaray başkanı bu tranfserde oldukça ısrarlı. Albayrak ve Hanedar'a bütün şartları zorlamaları gerektiğini iletti. Transfer maliyetinin yarısıiçin de sponsorluk görüşmeleri sürüyor.

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Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! Tam 9 isim

Deniz Türüç: Terim bu transferi çok istiyor. Terim Avusturya'da Hikmet Karaman ile görüştü. Abdürrahim Albayrak da bugün Erol Bedir ile görüşecek.

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