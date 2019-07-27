27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da flaş ayrılık! 3 isim...
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da üç ismin bileti kesildi. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda kadro planlaması devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim kadroda düşünmediği isimler yönetime iletti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.07.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 09:43
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