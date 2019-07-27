27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş ayrılık! 3 isim...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da üç ismin bileti kesildi. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda kadro planlaması devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim kadroda düşünmediği isimler yönetime iletti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 09:43
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Galatasaray'da flaş ayrılık! 3 isim...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da sular durulmuyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! 3 isim...

Diagne'nin takımdan ayrılması beklenirken sarı-kırmızılılarda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! 3 isim...

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, hazırlık maçlarının ardından kadroda düşünmediği isimleri yönetime iletti.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! 3 isim...

Cimbom, Terim'in isteği doğrultusunda 3 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! 3 isim...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da giden oyuncuların yeri yeni transferlerle doldurulacak. İşte detaylar...

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