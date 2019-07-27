Galatasaray'da flaş ayrılık! 3 isim...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da üç ismin bileti kesildi. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda kadro planlaması devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim kadroda düşünmediği isimler yönetime iletti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





