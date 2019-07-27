27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den büyük operasyon! Galatasaray ve Falcao...
Galatasaray'da planlar darmadağın! Diagne'yi satıp Falcao'yu bedelsiz transfer edebilme planı üzerinde çalışan ve UEFA'nın şart koştuğu 'al sat' dengesi üzerinde mesai harcayan sarı kırmızılılara yeni bir dert peyda oldu. Diagne'den gelecek parayla Falcao transferini finanse etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızın gelişine bağlı olarak forma, ürün ve sponsorluklardan gelecek gelirlerin de katlanmasını umuyor ve Falcao dahilinde bir çok alternatif üretmek adına çalışıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı...
Giriş Tarihi: 27.07.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 15:40
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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
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