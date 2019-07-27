27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den büyük operasyon! Galatasaray ve Falcao...

Galatasaray'da planlar darmadağın! Diagne'yi satıp Falcao'yu bedelsiz transfer edebilme planı üzerinde çalışan ve UEFA'nın şart koştuğu 'al sat' dengesi üzerinde mesai harcayan sarı kırmızılılara yeni bir dert peyda oldu. Diagne'den gelecek parayla Falcao transferini finanse etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızın gelişine bağlı olarak forma, ürün ve sponsorluklardan gelecek gelirlerin de katlanmasını umuyor ve Falcao dahilinde bir çok alternatif üretmek adına çalışıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 15:40
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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da Falcao mesaisi sürerken yepyeni bir sıkıntı sarı kırmızılıların kapısı çaldı. Fenerbahçe de devrede! İşte yaşanan son dakika transfer ve Falcao gelişmeleri...

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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri

Radamel Falcao, Copa America sonrası izninin bitmesiyle birlikte Monaco'nun Portekiz kampına dahil oldu.

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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radamel Falcao, kulübü Monaco'nun Portekiz'deki kampına dahil oldu.

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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri

Monaco'nun 23 Temmuz'da başlayan Portekiz kampına Copa America'da oynaması gerekçesiyle FIFA'dan verilen izin ile birlikte katılmayan Falcao, izninin sona ermesiyle birlikte takımının kampına dahil oldu.

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Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da Falcao şoku! Fenerbahçe gözünü kararttı | Son dakika transfer haberleri

Uzun bir süredir Falcao'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da ise büyük bir şok yaşanıyor...

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