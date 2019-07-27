Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon içinde hedef aynı... Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, transferin de hızlı takımlarından... Sarı kırmızılılar yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde kurarken forvet transferini beklemeye geçmişti. Gelen transferlerden biri için ise beklenmedik bir karar çıktı. Son dakika haberine göre Aslan, yeni transferini geldiği gibi gönderiyor... İşte ayrıntılar: