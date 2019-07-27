27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon içinde hedef aynı... Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, transferin de hızlı takımlarından... Sarı kırmızılılar yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde kurarken forvet transferini beklemeye geçmişti. Gelen transferlerden biri için ise beklenmedik bir karar çıktı. Son dakika haberine göre Aslan, yeni transferini geldiği gibi gönderiyor... İşte ayrıntılar:

Giriş Tarihi: 27.07.2019 11:55
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Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aslan, kadrosuna yeni oyuncuları katmak için gün sayıyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Ancak gelen son dakika haberi, taraftarları da şaşırttı. İşte o isim için alınan karar ve nedeni:

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Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Cimbom transferde duracak gibi değil.

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