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Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı! Marcao'nun yerine...

Süper Lig'de zor bir dönemden geçen Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle 23. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Cimbom'da gündem stoper transferi... Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun alternatifini buldu. İşte hedefteki isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:10
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Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı! Marcao'nun yerine...

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Süper Lig'de de düşüşe geçti.

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Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı! Marcao'nun yerine...

Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlardan yalnızca 1 puan toplayabilen Aslan, son olarak sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

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Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı! Marcao'nun yerine...

Sezon başındaki havayı yeniden yakalamak için çalışmalarını sürdüren Fatih Terim ve teknik heyet, bir yandan da ara transfer dönemi için arayışlarına devam ediyor.

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Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı! Marcao'nun yerine...

Ocak ayında birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı! Marcao'nun yerine...

Galatasaray, adı Roma ve Newcastle United ile anılan Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

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