Garry Rodrigues Galatasaray yolunda! Transferi o isme bağlı

Geçtiğimiz sezon başında Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan ancak geçtiğimiz günlerde kiralık sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrılan ve Suudi Arabistan'a dönen Garry Rodrigues ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Yeşil Burun Adalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri