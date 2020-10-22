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Garry Rodrigues Galatasaray yolunda! Transferi o isme bağlı

Geçtiğimiz sezon başında Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan ancak geçtiğimiz günlerde kiralık sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrılan ve Suudi Arabistan'a dönen Garry Rodrigues ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Yeşil Burun Adalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 08:58
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Garry Rodrigues Galatasaray yolunda! Transferi o isme bağlı

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, bonservisini elinde bulunduran Al-Ittihad'a döndü.

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Garry Rodrigues Galatasaray yolunda! Transferi o isme bağlı

İstanbul'da yaşadığı evini boşaltmayan Rodrigues, ocak ayını beklemeye başladı. İşte nedeni...

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Garry Rodrigues Galatasaray yolunda! Transferi o isme bağlı

Sabah'ta yer alan habere göre Yeşil Burun Adalı yıldız Galatasaray'a dönmek istiyor. Aslan da 29 yaşındaki oyuncuya karşı boş değil.

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Garry Rodrigues Galatasaray yolunda! Transferi o isme bağlı

Hücumda hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılılar, transferin son günü Rodrigues için girişimde bulundu ancak zaman yetmedi.

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Garry Rodrigues Galatasaray yolunda! Transferi o isme bağlı

Geçen sezon başı Galatasaray'a 3 kez haber yollasa da Onyekuru yüzünden alınmayan Rodrigues, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbilerini sakatlığı yüzünden kaçıran oyuncu, yakın çevresine, "Üzülmedim çünkü Galatasaray'daki itibarımı kaybetmek istemezdim" demişti.

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