20 Ekim 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a gidiyor! Devre arasında imzalar atılacak

İlk 5 haftası geride kalan Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler şimdiden ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yapacağı transfer hamleleriyle geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 12:24
ABONE OL
  • 1
  • 11
Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a gidiyor! Devre arasında imzalar atılacak

Süper Lig'de yeni sezona damgasını vuran takım yaptığı transferlerle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım teknik direktörü Erol Bulut sezon spnunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a gidiyor! Devre arasında imzalar atılacak

Sportif direktör Emre Belözoğlu ile yoğun bir transfer dönemi geçiren Kanarya, şampiyonluğun favorisi haline geldi.

  • 3
  • 11
Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a gidiyor! Devre arasında imzalar atılacak

Sarı-lacivertliler; Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da renklerine bağladı.

  • 4
  • 11
Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a gidiyor! Devre arasında imzalar atılacak

Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan ve Mevlüt gibi isimlerle de yollarını ayırd��.

  • 5
  • 11
Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a gidiyor! Devre arasında imzalar atılacak

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Erol Bulut yönetiminde sarı lacivertliler 11 puanla Süper Lig 2. sırasında yer alıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör