Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...

GELİR 1 MİLYAR TL'Yİ BULACAK

Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 1 milyar TL'yi bulacak.

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38,5 milyon lira 'ayak bastı' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.