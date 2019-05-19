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Galatasaray şampiyonluğu böyle kutladı! İşte görüntüler
Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray... Sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Aslan, 22. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu böyle kutladı. İşte görüntüler...
Giriş Tarihi: 19.05.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 22:00
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