Galatasaray şampiyonluğu böyle kutladı! İşte görüntüler

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray... Sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Aslan, 22. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu böyle kutladı. İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 22:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





