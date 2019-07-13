13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'a dev piyango vurdu. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon 4. torbadan katılacağı devler arenasından elde edeceği gelir dudak uçuklattı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Avrupa Ligi için de ücretleri belirledi.
Giriş Tarihi: 13.07.2019 00:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 07:51
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