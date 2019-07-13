13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'a dev piyango vurdu. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon 4. torbadan katılacağı devler arenasından elde edeceği gelir dudak uçuklattı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Avrupa Ligi için de ücretleri belirledi.

Giriş Tarihi: 13.07.2019 00:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 07:51
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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para

UEFA, 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde dağıtılacak ödülleri açıkladı.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak sarı-kırmızılı takım, katılım ücreti olarak 15.25 milyon euro alacak.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para

Galatasaray ayrıca grup aşamalarında her bir galibiyet için 2 milyon 700 bin Euro'yu kasasına koyacak; beraberlik başına ise 900 bin Euro'yu kapacak.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para

YAYIN GELİRİ HARİÇ

Yani Türkiye'de döviz kurunun yükselmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki bir galibiyet için bugünkü kura göre yaklaşık 17.2 milyon TL prim verilecek.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para

Üstelik bu rakamlara bir de performans ve yayın gelirleri eklenecek.

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