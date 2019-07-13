13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fernando'nun yerine 2 isim birden!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Transfer çalışmalarına kurt hoca Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden Aslan, Fernando ve Ndiaye'nin satılmasının ardından orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Gözüne 2 ismi kestiren Aslan bu isimler için temaslara başladı. İşte Galatasaray'ın transfer harekatı...

Giriş Tarihi: 13.07.2019 01:06 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 07:51
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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 2 isim birden!

Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 2 isim birden!

Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Badou Ndiaye gibi isimlerle sözleşme yenilememiş ve yollarını ayırmıştı.

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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 2 isim birden!

Cimbom'da son olarak takımdan gönderilen isim ise Brezilya'lı yıldız Fernando Reges oldu.

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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 2 isim birden!

Galatasaray'ın Fernando Reges'i 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattı.

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Galatasaray'da Fernando'nun yerine 2 isim birden!

Ndiaye ile Fernando ile yollarını ayıran ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını yeniden Gustavo Cuellar'a çevirdi.

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