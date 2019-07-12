12 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fernando'dan Galatasaray'a şok sözler!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların İspanya Ligi ekiplerinde Sevilla'ya sattığı Brezilyalı orta saha Fernando Reges, yeni takımıyla resmi sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada eski takımı Galatasaray ile ilgili olay ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 12.07.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 22:23
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"