12 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fernando'dan Galatasaray'a şok sözler!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların İspanya Ligi ekiplerinde Sevilla'ya sattığı Brezilyalı orta saha Fernando Reges, yeni takımıyla resmi sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada eski takımı Galatasaray ile ilgili olay ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 22:23
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Fernando'dan Galatasaray'a şok sözler!

Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Fernando'dan Galatasaray'a şok sözler!

Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Badou Ndiaye gibi isimlerle sözleşme yenilememiş ve yollarını ayırmıştı.

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Fernando'dan Galatasaray'a şok sözler!

Cimbom'da son olarak takımdan gönderilen isim ise Brezilya'lı yıldız Fernando Reges oldu.

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Fernando'dan Galatasaray'a şok sözler!

Galatasaray'ın 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği Fernando, 3 yıllık imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

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Fernando'dan Galatasaray'a şok sözler!

Çok mutlu olduğunu kaydeden Fernando, "Bu harika kulüpte olduğum için çok mutluyum. Çok çalışmam gerekiyor ve ben de bunu yapacağım."

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