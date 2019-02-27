27 Şubat 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın güzel voleybolcusu Sinem Yıldız'ın paylaşımları olay oldu
Galatasaray Voleybol Takımı'nda forma giyen Sinem Yıldız, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz sezon sonu sarı kırmızılı ekibe imza atan güzel voleybolcu 2012-2103 sezonunda da Galatasaray forması giymişti. İşte yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan güzel voleybolcunun paylaşımları...
Giriş Tarihi: 27.02.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 12:50
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı