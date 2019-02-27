27 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da yeni sezonun şifresi belli oldu!

Galatasaray'da Luyindama - Marcao uyumu takıma güven veriyor. İki yıldız, hücum futboluna katkı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 07:47
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Galatasaray'da yeni sezonun şifresi belli oldu!

Galatasaray'da Marcao ile Luyindama'nın uyumlu performansı takımın riskli futbolunda ön plana çıkıyor.

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Galatasaray'da yeni sezonun şifresi belli oldu!

Defansın göbeğinde hızları, top teknikleri ve pozisyon alma bilgileriyle takıma büyük güç katan yıldız ikili, teknik direktör Fatih Terim'in felsefesine uyuyor.

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Galatasaray'da yeni sezonun şifresi belli oldu!

Sol stoper bölgesine ilaç olan Marcao'nun 22 yaşında olması da ilerisi için büyük önem taşıyor.

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Galatasaray'da yeni sezonun şifresi belli oldu!

Keza Kongolu yıldız Luyindama'nın da 24 yaşında olması Galatasaray için, "Uzun yıllar stoper aramazlar" yorumlarını yaptırıyor.

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Galatasaray'da yeni sezonun şifresi belli oldu!

Hava toplarına hakim olan ikili gol de arıyor.

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