17 Mayıs 2020, Pazar

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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! "O süreci..."

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, UEFA Kupası'nın kazanılışının 20. yıldönümünde konuştu. Süren, "O süreci devam ettirmek lazımdı ama yapamadık" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kupa hakkında kullandığı sözlere de cevap verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:13
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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! O süreci...

17 Mayıs 2000... O gün sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için bir dönüm noktasıydı. Cim-Bom, Arsenal'i devirip UEFA Kupası Şampiyonu olduğunda çoğu kişi bunun bir hayalden ibaret olduğunu düşünüyordu.

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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! O süreci...

İşte o gün başkanlık koltuğunda oturan, ancak rol çalmayan Faruk Süren, aradan 20 yıl geçtikten sonra konuştu.

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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! O süreci...

Süren, Milliyet'e yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! O süreci...

"Maalesef 20. sene oldu ama bu süre içerisinde Galatasaray başarılarını tekrarlayamadı" diyen Süren, "O süreci devam ettirmek lazımdı ama yapamadık. O beni üzüyor."

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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! O süreci...

"Fakat bugünkü ara çok açıldığı için zor. Ne var ki oyuncu yetiştirerek, gençlerle yola çıkarak bir Ajax modeli uygulanabilir" yorumunu yaptı."

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