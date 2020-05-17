17 Mayıs 2020, Pazar

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Süper Lig ekipleri de maçlara verilen arayı fırsat bilerek transfer çalışmalarına başladı. Takımların oyuncu arayışları sürerken, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 17:27
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali olarak düşüşe geçen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde ibresini maliyeti düşük ya da bonservissiz yıldızlara çevirdi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Süper Lig'in 3 devinin yöneticileri, aldığı kararlarda kısa sürede transferlerin sonlandırılması ve bir an önce gelecek sezonun kadro yapılandırmasının kurulması gerektiği kanısına vardı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Bu bağlamda gerek Türkiye'den gerekse dünyadan birçok isimle görüşen kulüpler, oyuncularla birebir temas içerisinde.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Transferde rotasını Arabistan piyasasına çeviren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde sürpriz bir isim olduğu öne sürüldü.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! İşte hedefteki yıldız

Suudi basınının konu ile ilgili yaptığı ve Fotomaç'ın derlediği haberde, İstanbul'un 3 devinin haricinde Brezilya kulüplerinin de yıldız isim için temasta olduğunu belirtti.

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