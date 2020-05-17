17 Mayıs 2020, Pazar

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Dünya yıldızı takasla gelecek

Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden start veren Galatasaray, yaz transfer döneminde yüksek maaşlı oyuncularla yollarını ayırmak isterken, ayrılması gündeme gelen isimlerden biri de Younes Belhanda'ydı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Fasl yıldız için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken, yönetimin dünya yıldızı oyuncuyu kadrosuna katmak içn Belhanda'yı takasta kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 12:35
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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Dünya yıldızı takasla gelecek

Bir yandan ligin kalan 8 haftalık bölümüne konsantre olan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Dünya yıldızı takasla gelecek

İndirimi kabul edenlerle yola devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim, anlaşma sağlayamadığı isimlerle ise yollarını ayırmayı planlıyor.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Dünya yıldızı takasla gelecek

Cimbom'un Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın durumu ise biraz daha farklı. Sarı-kırmızılı yönetim, maaşında indirim yapmayı kabul etse dahi Belhanda için gelecek cazip teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Dünya yıldızı takasla gelecek

Galatasaray'ın, değerini bulduğu takdirde elinden çıkartmayı planladığı Belhanda'ya teklif üstüne teklif gelmesi yöetimin iştahını kabarttı.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Dünya yıldızı takasla gelecek

Öte yandan menajerler tarafından kulübe pek çok isim önerilirken, bu oyunculardan biri de Mario Mandzukic'ti...

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