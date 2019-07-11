11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a iki yerli stoper!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sarı-kırmızılı kurmaylar, son olarak Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Emre Mor'u kadrosuna katarak Fenerbahçe'nin Vedat Muriç çalımına bir nevi cevap vermiş oldu. Geniş rotasyonlu bir kadro isteyen tecrübeli teknik adam, savunma için de arayışlarını sürdüyor. 20 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Ozornwafor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu daha çok forma şansı bulup tecrübe kazanması için Kayserispor'a kiralamıştı. Cimbom'da bu mevki için 2 yeni isim gündemde. İşte Sarı-kırmızılılarda stoper harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
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Galatasaray'a iki yerli stoper!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'a iki yerli stoper!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasaray'a iki yerli stoper!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar transferde gaza bastı.

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Galatasaray'a iki yerli stoper!

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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Galatasaray'a iki yerli stoper!

Şampiyon kadronun üzerine yerli ağırlıklı isimlerle takviye eden Galatasaray, stoper bölgesi için de iki yerli oyuncuyu gündemine aldı.

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