11 Temmuz 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a iki yerli stoper!
Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sarı-kırmızılı kurmaylar, son olarak Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Emre Mor'u kadrosuna katarak Fenerbahçe'nin Vedat Muriç çalımına bir nevi cevap vermiş oldu. Geniş rotasyonlu bir kadro isteyen tecrübeli teknik adam, savunma için de arayışlarını sürdüyor. 20 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Ozornwafor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu daha çok forma şansı bulup tecrübe kazanması için Kayserispor'a kiralamıştı. Cimbom'da bu mevki için 2 yeni isim gündemde. İşte Sarı-kırmızılılarda stoper harekatının detayları...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"