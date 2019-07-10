10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde kolları sıvadı. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Didier Drogba, Galatasaray'a transferi bitirmesinde yardımcı oluyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberi...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 21:11
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Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Son şampiyon Galatasaray transferde atağa kalktı.

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Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gölgesinde kalmak istemeyen son şampiyon, transferde büyük oynamaya karar verdi.

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Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Brezilyalı yıldızı Fernando'yu Sevilla'ya gönderme konusunda her türlü anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar transfer harekatına başladı.

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Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Önümüzdeki sezon Devler Ligi arenasına çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim işini şansa bırakmak istemiyor.

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Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılı kurmaylarda transfer için Didier Drogba devreye girdi.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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