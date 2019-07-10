Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde kolları sıvadı. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Didier Drogba, Galatasaray'a transferi bitirmesinde yardımcı oluyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberi...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 21:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





