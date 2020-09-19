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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Belhanda'nın yerine süper yıldız

2020/2021 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı oyuncuyu satış listesine koyan ve menajerine 'Takım bul' talimatı veren yönetim, Belhanda'nın yerine dünya yıldızı futbolcuyu kadroya katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 19.09.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 12:29
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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Belhanda'nın yerine süper yıldız

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü eleyerek 3. eleme turuna yükseldi.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Belhanda'nın yerine süper yıldız

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi maçında yeni transferlerinden aldığı verimle dikkat çeken sarı-kırmızılı takım, çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Belhanda'nın yerine süper yıldız

Galatasaray, bir süredir orta sahasına takviye yapmak için arayış içerisindeydi. Son olarak Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'dan yılın hamlesi geldi.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Belhanda'nın yerine süper yıldız

Galatasaray'da herkes ön libero bekliyor ancak Fatih Terim'in planları başka...

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Belhanda'nın yerine süper yıldız

Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Eksik yerlerimiz şu anda sadece bahsi geçen o mevki de değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim" açıklaması yaptı.

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