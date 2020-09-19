Radamel Falcao gayrimenkul avlıyor! Milyonlarca Euro ödeyecek

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, gayrimenkul işine giriyor. Çocukları için oyun merkezi ve parti evi açmayı planlayan yıldız golcü, İstanbul'un Göktürk mahallesindeki villayı gözüne kestirdi. İşte o ev ve Falcao'nun ödeyeceği miktar...