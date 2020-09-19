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Radamel Falcao gayrimenkul avlıyor! Milyonlarca Euro ödeyecek

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, gayrimenkul işine giriyor. Çocukları için oyun merkezi ve parti evi açmayı planlayan yıldız golcü, İstanbul'un Göktürk mahallesindeki villayı gözüne kestirdi. İşte o ev ve Falcao'nun ödeyeceği miktar...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 11:25
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Radamel Falcao gayrimenkul avlıyor! Milyonlarca Euro ödeyecek

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro yani yaklaşık 45 milyon TL alan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron da Türkiye'de para basacak.

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Radamel Falcao gayrimenkul avlıyor! Milyonlarca Euro ödeyecek

Geçtiğimiz akşam dördüncü kez anne olan Lorelei Taron, bir çocuk oyun merkezi açmak için kolları sıvadı.

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Radamel Falcao gayrimenkul avlıyor! Milyonlarca Euro ödeyecek

32 yaşındaki Arjantinli güzel, evlerinin bulunduğu Göktürk civarında villa arayışına başladı.

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Radamel Falcao gayrimenkul avlıyor! Milyonlarca Euro ödeyecek

Takvim'in haberine göre; Lorelei Taron; miniklere dans ve müzik dersleri vermeyi planladığı villayı aynı zamanda bir parti evine dönüştürecek.

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Radamel Falcao gayrimenkul avlıyor! Milyonlarca Euro ödeyecek

Lorelei Taron'un Kemer Country'de 7 buçuk milyon TL olan kütük evlerden birini de gözüne kestirdiği söyleniyor.

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