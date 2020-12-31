Galatasaray'dan yeni yılda sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Sezonu şampiyonlukla tamamlayarak taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 12:49 ABONE OL