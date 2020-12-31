31 Aralık 2020, Perşembe

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Galatasaray'dan yeni yılda sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Sezonu şampiyonlukla tamamlayarak taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 12:49
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Galatasaray'dan yeni yılda sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan yeni yılda sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, buna rağmen Süper Lig'in ilk 15 haftasını 29 puanla lider geçmeyi başardı.

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Galatasaray'dan yeni yılda sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

2020 yılını zirvede tamamlayan Aslan, gözünü 5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevirdi.

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Galatasaray'dan yeni yılda sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulunan Cimbom, devre arasında yapacağı hamlelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

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Galatasaray'dan yeni yılda sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Bu doğrultuda sezon öncesine göre daha hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen yönetim, savunma hattını güçlendirmeye öncelik verdi.

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